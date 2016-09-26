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Tatilde yakalandılar

Tatilde yakalandılar
'nın Salihli İlçesi'nde tullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda örgüte üye olmak suçundan aranan M.T.T. ve M.A.C.'nin Antalya'ya kaçtığı öğrenildi. Firari zanlılar Alanya'da bir otelde tatil yaparken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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