PKK orkestrası

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde gerçekleşen bir düğünde Grup Çığlık Orkestra isimli ekip Türkçe ve Kürtçe şarkı ve türküler söyledi. Düğün bitiminde ise orkestranın solisti Hıdır Taş ve grubun diğer üyeleri Sinan Taş ile Birol Bulut, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Sorguda müzisyenlere okudukları PKK propagandası içerenbirçok Kürtçe türkü ileilgili soru yöneltildi. Ancak grup üyelerinin suçlamaları kabul etmediklerini, istek üzerine türkü ve şarkı okuduklarını söyledikleri bildirildi. 3 kişi sorgu sonrası adliyeye sevk edildi.
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