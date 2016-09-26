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PKK orkestrası

PKK orkestrası
Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde gerçekleşen bir düğünde isimli ekip Türkçe ve Kürtçe şarkı ve türküler söyledi. Düğün bitiminde ise orkestranın solisti Hıdır Taş ve grubun diğer üyeleri Sinan Taş ile Birol Bulut, 'Terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Sorguda müzisyenlere okudukları PKK propagandası içeren birçok Kürtçe türkü ile ilgili soru yöneltildi. Ancak grup üyelerinin suçlamaları kabul etmediklerini, istek üzerine türkü ve şarkı okuduklarını söyledikleri bildirildi. 3 kişi sorgu sonrası adliyeye sevk edildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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