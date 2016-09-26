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Mahsun dayanamadı

Mahsun dayanamadı
Terör örgütü 'in geçtiğimiz ay Gaziantep'teki bir sokak düğününde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 56 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hain saldırı da ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi edilen 13 yaşındaki Mahsun Nas dün yaşam mücadelesini kaybetti. Nas'ın cenazesi, patlamada daha önce yaşamını yitirenlerin mezarlarının bulunduğu alana defnedildi. Cenazede ailesi gözyaşlarına boğuldu.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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