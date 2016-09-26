Gümüşhane’de sıcak temas var

Gümüşhane'de terör örgütü PKK ve KCK'ya yönelik sürdürülen operasyonda önceki gece teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Bölgede havanın aydınlanmasıyla gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde ise 1 kalaşnikof tüfek ile 30 mermi ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen operasyonlar neticesinde Kürtün İlçesi Damlı Köyü Yaylacık Yaylası mevkiinde pusu faaliyetleri yürüten jandarma timlerimizce bugün saat 01.37'de 3 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle sıcak temas sağlanmış, akabinde teröristler Yurttepe Yaylası istikametine kaçmış ve yine o bölgede konuşlanmış, diğer timlerimiz ile saat 02.28'de ikinci kez sıcak temas sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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