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Evlada veda

Lice’de düşen ’i memleketi Kayseri’de binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Anne ’in evladının tabutuna kapaklanıp öpmesi ise görenleri duygulandırdı.

Evlada veda
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristle yönelik operasyonda olan Jandarma Uzman Çavuş , memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Şehit Arda Şen için Kayseri Merkez Kalemkırdı Camii'nde tören düzenlendi. Öte yandan şehit Arda Şen'in 1 ay önce nişanlandığı öğrenilirken, nişanlısı Münevver Altınok şehidin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı. Şehit nişanlısının fotoğrafına sarılan Altınok, gözyaşı döktü. Ayrıca Şehit Arda Şen'in annesi de oğlunun fotoğrafını kimseye vermedi. Sürekli oğlunun fotoğrafına sarılan acılı anne, şehit evladının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Arda Şen'in cenazesi yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Pınarbaşı ilçesi Malak köyünde toprağa verildi.


Ali ALTUNDAŞ
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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