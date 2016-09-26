Evlada veda

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristle yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Şehit Arda Şen için Kayseri Merkez Kalemkırdı Camii'nde tören düzenlendi. Öte yandan şehit Arda Şen'in 1 ayönce nişanlandığıöğrenilirken, nişanlısıMünevver Altınokşehidin tabutuyanından bir anolsun ayrılmadı. Şehit nişanlısının fotoğrafına sarılan Altınok, gözyaşı döktü. Ayrıca Şehit Arda Şen'in annesi Ayşe Şen de oğlunun fotoğrafını kimseye vermedi. Sürekli oğlunun fotoğrafına sarılan acılı anne, şehit evladının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Arda Şen'in cenazesi yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Pınarbaşı ilçesi Malak köyünde toprağa verildi.
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