BirGün gazetesinde yayınlanan manşette öncelikle DAEŞ'li teröristin "savaşçı" olduğu vurgulandı.
Röportajda ayrıca terör örgütünün Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab'a kaçması ise bir stratejiymiş gibi lanse edildi.
Bunun yanı sıra son yılların en vahşi terör örgütü ile röportaj yapan gazetede bir teröristin ağzından Türkiye'nin başka örgütlerle iş birliği yaptığı da ifade edildi.
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Birgün Gazete paçavrası neden hala kapatılmaz! Haçlı
terörist olan adamın suratı gözükmüyor ama işbirlikçi olan sözde gazeteci kadının suratı gözüküyor. onu alalım, teröristin zaten amacı kalmaz. terörist tetikçisidir, bunlar azmettiricisi
ÖNEMLİ OLAN ,SATILIP SATILMAMAKTIR,kaça satılmak çok önemli değil.
BİRGÜN GAZETESİ resmen terör propagandası yapıyor ya kapatılsın ya susturulsun başka seçenek yok
cesur yürek dogru söylemiş pacavraların anladıgı dilden konuşmak lazım ne istedinizde vermedik türkmenlere insani yardım gönderdik birbirlerini vursunlar diye
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