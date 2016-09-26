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'den DAEŞ propagandası

Türkiye aleyhine ve terör örgütü PKK lehine haberleriyle bilinen gazetesinin bugünkü manşetinde DAEŞ’li bir teröristin ağzından DAEŞ propagandası yapıldı.

BirGünden DAEŞ propagandası

gazetesinde yayınlanan manşette öncelikle DAEŞ'li teröristin "savaşçı" olduğu vurgulandı.

Röportajda ayrıca terör örgütünün Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab'a kaçması ise bir stratejiymiş gibi lanse edildi.

Bunun yanı sıra son yılların en vahşi terör örgütü ile röportaj yapan gazetede bir teröristin ağzından Türkiye'nin başka örgütlerle iş birliği yaptığı da ifade edildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 10:52
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

Birgün Gazete paçavrası neden hala kapatılmaz! Haçlı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 22:43
hakan hakan

terörist olan adamın suratı gözükmüyor ama işbirlikçi olan sözde gazeteci kadının suratı gözüküyor. onu alalım, teröristin zaten amacı kalmaz. terörist tetikçisidir, bunlar azmettiricisi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.09.2016 17:42
d&#252;r&#252;st dürüst

ÖNEMLİ OLAN ,SATILIP SATILMAMAKTIR,kaça satılmak çok önemli değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 15:28
Tolga Metij Tolga Metij

BİRGÜN GAZETESİ resmen terör propagandası yapıyor ya kapatılsın ya susturulsun başka seçenek yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 26.09.2016 14:32
kemal koc kemal koc

cesur yürek dogru söylemiş pacavraların anladıgı dilden konuşmak lazım ne istedinizde vermedik türkmenlere insani yardım gönderdik birbirlerini vursunlar diye

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.09.2016 12:04
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