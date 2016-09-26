BirGün gazetesinde yayınlanan manşette öncelikle DAEŞ'li teröristin "savaşçı" olduğu vurgulandı.

Röportajda ayrıca terör örgütünün Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab'a kaçması ise bir stratejiymiş gibi lanse edildi.

Bunun yanı sıra son yılların en vahşi terör örgütü ile röportaj yapan gazetede bir teröristin ağzından Türkiye'nin başka örgütlerle iş birliği yaptığı da ifade edildi.



