3. Köprü’yü vuracaklardı

İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan baskınlarda PKK’ya yurt içinde bomba servisi yapan üç terörist ele geçirildi. Evlerinde roketatar bulunan teröristlerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil İstanbul’un birçok noktasına saldırı planladığı ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün aldığı bir ihbar üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyon büyük bir saldırıyı önledi. Baskınlarda İstanbul Kadıköy'de bulunan bir inşaat şantiyesinde Sipan K., Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ise, Hamit E. ve Şirvan O. gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınan Hamit E.'nin işyerinde yapılan aramalarda anti tank roket başlığı, kalaşnikof tüfek, örgütsel dokümanlar ve terör örgütü PKK'nın flamaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
KEŞİF İÇİN KÖPRÜDE ÇALIŞTI
Şüphelilerden Hamit E.'nin yapılan sorgulamasında matbaa işiyle uğraştığı, sahte kimlik kullanarak İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa illerine bir kargo şirketiyle patlayıcı maddeler gönderdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri şüphelilerin birbirleriyle sürekli telefon ile görüştüklerini fotoğraf alışverişi yaptıklarını belirledi. Sipan K.'nın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında ise, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yol yapım çalışmalarında çalıştığı bir süre önce ayrılarak Sancaktepe, Esenyurt, Kartal ve Kadıköy ilçelerinde çeşitli inşaatlarda iş bulduğunu söylediği öğrenildi. Sipan K.'nın cep telefonunda da inceleme yapan bilişim uzmanı polisler, İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunan çevik kuvvet noktaları, stadyum çevreleri ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde keşifler yaparak fotoğraflarını çektiğini belirledi. Şüpheli Sipan K, Hamit E. ve Şirvan O.'nun sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 23 Eylül Cuma günü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildikleri, savcılık sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınan Hamit E.'nin işyerinden roket çıktı.
Teröristlerin İstanbul'da saldırı için keşif yaptığı noktalar şu şekilde sıralandı:
Taksim Meydan'ında bulunan Çevik Kuvvet noktası
Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu
Üsküdar'da bulunan polis lojmanları
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Ülker Arena
Türk Telekom Arena
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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Terörist ne pislik varsa yapar. Güçlü devlet ona bu fırsatları tanımamayı gerektirir, devletin varlık sebebi bu olmalıdır.,
ALLAH askina yakalanan butun pkk , hdp feto culari idam edin gun isigi haram bunlara
OSMANLI İMPARATORLUĞU sevenide çok düşmanıda ulusalcılar teröristler hepsi düşmanlık güdüyor çünkü küçük düşünüp basit yaşıyorlar hepsi yabancı güçlere hizmete diyor korku içinde yaşıyorlar çabuk kanıyorlar
kafalarına sıkıp leşlerini lağım çukuruna atmak varken hapiste beslemek NE ACI...
bu çipli kimliklere ne zaman geçilecek çokmu zor kimin ne olduğu künyesi yazılı olacaktı hani bir an evel çıkmalı arabalara ve motorbiskiletlere bile takılmalı pislikler hainler böylece daha çabuk ayıklansın gerekirse bir milyon haini geberteceksin 78 milyon huzur bulsun bir milyon çöpe
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