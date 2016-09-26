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2 milyon kişi susuz

2 milyon kişi susuz
Birleşmiş Milletler, Suriye'de, Pazartesi günü ateşkesin bozulmasının ardından yoğunlaşan savaş nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişinin susuz kaldığını söyledi. BM'nin çocuklara yardım örgütü UNICEF'in sözcüsü Kieran Dwyer, şiddetli saldırılar nedeniyle, kentin isyancıların denetimindeki bölümünde bulunan ve daha önce hasar gören pompa istasyonunun tamir edilemediğini ifade etti.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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