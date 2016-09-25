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Esad diktası

Esad diktası
Suriyeli kadın gazeteci Zaina Erhaim, bir konferansa katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ancak havalimanında pasaportuna Esad rejiminin talebiyle el konuldu. Gazeteciye yetkililer tarafından pasaportunun çalıntı olduğuna dair bir belge verildi. Nisan ayında İngiltere'ye geldiğini ve ülkeye girişinde sorun yaşamadığını belirten , "Ülkeme dönersem öldürüleceğimi biliyorum ama şimdi Esad'ın kolunun İngiltere'ye de uzandığını anladım" diye konuştu.
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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