Esad diktası

Suriyelikadın gazeteci ZainaErhaim, bir konferansakatılmak için İngiltere'ninbaşkenti Londra'ya gitti. Ancakhavalimanında pasaportuna Esadrejiminin talebiyle el konuldu. Gazeteciyeyetkililer tarafından pasaportunun çalıntıolduğuna dair bir belge verildi. Nisan ayındaİngiltere'ye geldiğini ve ülkeye girişindesorun yaşamadığını belirten Zaina Erhaim,"Ülkeme dönersem öldürüleceğimibiliyorum ama şimdi Esad'ınkolunun İngiltere'ye deuzandığını anladım" diyekonuştu.
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