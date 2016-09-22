Vatan evladı

Muhammet Yalçın, gerçek bir vatanseverdi. 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü darbecilerin bombaladığı külliyeye gitti. Hainlerin önüne dikildi. Telefondaki babasına ‘Türk bayrağı altında yemin ettim, önce vatan’ derken şehadete erdi.
Türkiye, vatan evlatlarıyla yükseldi. O evlatlar ki vatan için canlarını siper etti. Onlardan biri de Ankara'da yaşayan MuhammetYalçın (22) idi. Sefa-SelahattinYalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammet, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 3. sınıf öğrencisiydi. Yeşil sahalarda da forma giyen genç, gerçek bir vatanseverdi. Muhammet, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi. "Bu vatan kolay kazanılmadı" diyerek evini terk etti. 4 arkadaşıyla FETÖ'cü askerlerin ateş altına aldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Çıkan çatışmalara rağmen vatanı hainlere teslim etmemek için direndi. F-16'ların külliyenin önündeki halkı bombaladığını öğrenen Yalçın ailesi ise panikledi.
'GURUR DUYUYORUM'
Baba Yalçın, oğluna telefon açıp, "Bombalar atılıyor eve dön oğlum" dedi. Ancak Muhammet, "Vatan için canım feda" diyerek babasının isteğini geri çevirdi. Evde oğlunu merak eden baba Yalçın, sabaha karşı oğluna yine telefon etti. Evladıyla konuşurken patlama sesi geldi. Muhammet, telefondaki babasına "Vatanıhainlere bırakmamak içinbayrak altında yeminettim. Son ana kadarburada duracağım.Önce vatan" dedi. Muhammet bu esnada darbecilerin kurşunuyla son nefesini verdi. Oğlunun şehit olduğunu anlayan baba, o anda kilitlendi! Kelimeler boğazındadüğümlendi. Şehit babası Sefa Yalçın, "Gün ağarmaya başlamıştı. Muhammet'le sürekli görüşüyorduk. O sırada büyük bir gürültü oldu. Ardından silah sesleri gelmeye başladı. Oğlumun koşarak kaçtığını düşündüm ancak bir süre sonra sessizlik oldu ve cevap alamadım" dedi. Karaman'daki bir liseye şehit oğlunun adının verildiğini söyleyen acılı baba şöyle devam etti: "Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Vatan sevgisi ve vatan aşkıyla büyüyen oğlum çok istediği şehitlik makamına ulaştı."
O ANLAR KAMERADA Karaman'datoprağa verilenMuhammet Yalçın, şehitedildiği sırada CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nin güvenlik kameralarıtarafından görüntülendi. Kayıtlarda,F-16'ların ilk bombayı atmasınınardından ikinci bombanın Yalçın'ın 10metre ilerisine düştüğü görülüyor.Daha sonra yere yığılan Yalçın,darbecilerin kurşunlarınında hedefi oluyor.
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