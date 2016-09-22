  1. Cerablus'ta çocuk sesleri
  2. Darbeye karşı güçlü irade

Vatan evladı

, gerçek bir vatanseverdi. 15 Temmuz gecesi, FETÖ’cü darbecilerin bombaladığı külliyeye gitti. Hainlerin önüne dikildi. Telefondaki babasına ‘Türk bayrağı altında yemin ettim, önce vatan’ derken şehadete erdi.

Vatan evladı
Türkiye, vatan evlatlarıyla yükseldi. O evlatlar ki vatan için canlarını siper etti. Onlardan biri de Ankara'da yaşayan Muhammet Yalçın (22) idi. Sefa-Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammet, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul 3. sınıf öğrencisiydi. Yeşil sahalarda da forma giyen genç, gerçek bir vatanseverdi. Muhammet, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi. "Bu vatan kolay kazanılmadı" diyerek evini terk etti. 4 arkadaşıyla FETÖ'cü askerlerin ateş altına aldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Çıkan çatışmalara rağmen vatanı hainlere teslim etmemek için direndi. F-16'ların külliyenin önündeki halkı bombaladığını öğrenen Yalçın ailesi ise panikledi.



'GURUR DUYUYORUM'
Baba Yalçın, oğluna telefon açıp, "Bombalar atılıyor eve dön oğlum" dedi. Ancak Muhammet, "Vatan için canım feda" diyerek babasının isteğini geri çevirdi. Evde oğlunu merak eden baba Yalçın, sabaha karşı oğluna yine telefon etti. Evladıyla konuşurken patlama sesi geldi. Muhammet, telefondaki babasına "Vatanı hainlere bırakmamak için bayrak altında yemin ettim. Son ana kadar burada duracağım. Önce vatan" dedi. Muhammet bu esnada darbecilerin kurşunuyla son nefesini verdi. Oğlunun şehit olduğunu anlayan baba, o anda kilitlendi! Kelimeler boğazında düğümlendi. Şehit babası Sefa Yalçın, "Gün ağarmaya başlamıştı. Muhammet'le sürekli görüşüyorduk. O sırada büyük bir gürültü oldu. Ardından silah sesleri gelmeye başladı. Oğlumun koşarak kaçtığını düşündüm ancak bir süre sonra sessizlik oldu ve cevap alamadım" dedi. Karaman'daki bir liseye şehit oğlunun adının verildiğini söyleyen acılı baba şöyle devam etti: "Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Vatan sevgisi ve vatan aşkıyla büyüyen oğlum çok istediği şehitlik makamına ulaştı."
O ANLAR KAMERADA
Karaman'da toprağa verilen Muhammet Yalçın, şehit edildiği sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, F-16'ların ilk bombayı atmasının ardından ikinci bombanın Yalçın'ın 10 metre ilerisine düştüğü görülüyor. Daha sonra yere yığılan Yalçın, darbecilerin kurşunlarının da hedefi oluyor.

Halit TURAN
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar