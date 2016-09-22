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’da 10 gözaltı

Van’da 10 gözaltı
Güvenlik güçleri, teröristlere karşı hem şehirde hem kırsalda operasyon başlattı. Emniyet Müdürlüğü tarafından dün terör örgütü 'ya ait olduğu belirlenen 17 adrese baskın yapıldı. Operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ele geçirildi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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