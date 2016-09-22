The Yalan Times

FETÖ'cü 8 asker darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçtı. Sığınma talepleri reddedilen kalleşler, ihanette sınır tanımadı. Türkiye’ye iade edilmemek için türlü yalanlara sarıldı. The Times gazetesine konuşan teröristler, kendilerini ‘Laik Kemalist’ diye tanıtıp, darbe girişimini iPad’den öğrendiklerini anlattı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı kalkışması halk tarafından engellendi. 15 Temmuz darbe girişimine katıldıktan sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, sığınma talep etti. Türkiye, tutuklanan darbecilerin iadesini istedi. Yunanistan'da "ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunan hainlere, ikişer ay hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı erteledi. 8 darbeci askerden üçünün Yunanistan'a sığınma başvurusu, siyasi iltica komisyonu tarafından reddedildi. Kalan 5 darbeci askerin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kenara sıkışan ve Türkiye'ye iade edilmekten korkan darbeciler ise algı operasyonu için İngiltere'den yardım istedi. İngiliz The Times gazetesi de kalleşlerin yalanlarla dolu ifadelerine geniş yer verdi. Times'a konuşan darbeciler, kendileri için "LaikKemalistler" demekten çekinmedi! Ancak komik ifadeler bununla sınırlı değildi.
DARBECİ DEĞİLLERMİŞ!
Bir darbeci, 15 Temmuz'da emirle görevlendirildiklerini ve darbe girişiminden haberleri olmadığını söyledi! Bir diğeri de "İstanbul'da bir yere uçmamız emredildi. Ancak buraya vardığımızda polis tarafından yoğun ateş altına alındık. Ormanlık alandaki güvenli bir yere ininceye kadar ne olduğunu bilmiyorduk. Darbe girişimi haberlerini iPad'denöğrendik" dedi. Suçlu olmadıklarını ve suçlu gibi muamele görmemeleri gerektiğini savunan askerler, "Bizi neyin beklediğini biliyoruz. Türkiye'de ne olduğunu biliyoruz. İşkence göreceğiz" diyerek kalleşliği belgeledi. Kemalizm'in arkasına gizlenen ve Türkiye'de işkence yapılıyormuş algısı yapmaya çalışan darbeci askerlere öfke dinmedi. Sanal alemde "Türk adeletindenkaçamayacaksınız" denildi.
Dedeağaç'a kaçan derbeci askerlerden 3'ünün sığınma talebi mahkemece reddedildi. Diğer 5'i için önümüzdeki hafta karar verileceğini öğrenildi.
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