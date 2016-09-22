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Şehitler uğurlandı

Şehitler uğurlandı
Suriye'nin Cerablus bölgesinin karşısına denk gelen Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde önceki sabah mayın arama çalışması sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bayram Kara (31) ile Uzman Çavuş Bayram Uçar için (25) dün tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine gönderildi. Şehit Kara, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Burak Uçar ise hacda olan anne ve babasının gelebilmesi için bugün memleketi Adana'da toprağa verilecek.

Aykut AKTAŞ-Bülent ERTAŞ
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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