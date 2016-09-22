Şehitler uğurlandı

Suriye'nin Cerablus bölgesinin karşısına denk gelen Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde önceki sabah mayın arama çalışması sırasında şehit olan AstsubayKıdemli Çavuş BayramKara (31) ile UzmanÇavuş Bayram Uçar için(25) dün tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlermemleketlerine gönderildi. Şehit Kara, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. ŞehitUzman Çavuş Burak Uçar ise hacda olan anne ve babasının gelebilmesi için bugün memleketi Adana'da toprağa verilecek.
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