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/PYD’nin baba planı

Terör örgütü /PYD, Suriye’de köşeye sıkıştı. Kanlı örgüt, gençleri kendi saflarına çekmek için babalarını kaçırdı

PKK/PYD’nin baba planı
Türkiye, sınırımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı düğmeye bastı. Fırat Kalkanı Harekatı, terör örgütü DAEŞ ve 'nın Suriye uzantısı PYD'ye korku saçtı. "Fırat Kalkanı" desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, DAEŞ'in elindeki bölgeleri almaya başladı. Bu arada terör örgütü PKK-PYD ise köşeye sıkıştı. Daha önce işgal ettiği bölgelerde zorunlu askerlik yasası çıkartan kanlı örgüt, şimdi de Suriyeli masum çocukları hedef aldı. Çocukları evlerinden kaçırıp örgüte kattı. Kan kaybeden örgüt, şimdi de "baba" planını uyguladı. PKK/PYD'nin Suriye Afrin'de gençleri kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak için yaşları 60 ile 75 arasında değişen babalarını kaçırdı. Örgüt, gençlere teslim olmaları halinde babalarının serbest bırakılacağı yönünde şantaj yaptı. PKK/PYD'nin Afrin ve Racu arasındaki yolda devriyelerini arttırdığı, gençleri alıkoyduğu vurgulandı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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