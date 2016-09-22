PKK/PYD’nin baba planı

Türkiye, sınırımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı düğmeye bastı. Fırat KalkanıHarekatı, terör örgütü DAEŞ ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye korku saçtı. "Fırat Kalkanı" desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, DAEŞ'in elindeki bölgeleri almaya başladı. Bu arada terörörgütü PKK-PYD ise köşeyesıkıştı. Daha önce işgal ettiği bölgelerde zorunlu askerlik yasası çıkartan kanlı örgüt, şimdi de Suriyeli masum çocukları hedef aldı. Çocukları evlerinden kaçırıp örgüte kattı. Kan kaybeden örgüt, şimdi de "baba" planını uyguladı. PKK/PYD'nin Suriye Afrin'de gençleri kendi saflarına katılmaya mecbur bırakmak için yaşları 60 ile 75 arasında değişen babalarını kaçırdı. Örgüt, gençlere teslim olmaları halinde babalarının serbest bırakılacağı yönünde şantaj yaptı. PKK/PYD'nin Afrin ve Racu arasındaki yolda devriyelerini arttırdığı, gençleri alıkoyduğu vurgulandı.
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