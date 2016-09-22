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’te ByLock darbesi

Karabük’te ByLock darbesi
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından düğmeye basıldı. Devletin her kurumuna sızan hainlerin temizlenmesi için operasyon başladı. Dün 'te bazı adreslere baskın yapıldı. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında örgüt içi haberleşme programı olan ByLock uygulaması ortaya çıktı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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