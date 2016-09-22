  1. Ananas imamı
  2. FETÖ misafiri

Gülen için dua istedi

Gülen için dua istedi
Basketbolcu , 'ye bağlılık yemini etti. Ailesi evlatlıktan reddetti. "Annembabam feda olsun" diyerek soyadını teröristbaşının soyadı olan Gülen olarak değiştirdi. Kalleşlik ise bitmedi. Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i çok sevdiğini söyleyen Kanter, bununla yetinmedi. FETÖ lideri Gülen'i Twitter'dan paylaşan Kanter, köşeye sıkışan sahte imam için dua istedi. Sosyal medya kullanıcıları, terör sevici sporcuya tepki gösterdi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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