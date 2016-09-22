Gülen için dua istedi

Basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'ye bağlılık yemini etti. Ailesi evlatlıktan reddetti. "Annembabam feda olsun" diyerek soyadını teröristbaşının soyadı olan Gülen olarak değiştirdi. Kalleşlik ise bitmedi. Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i çok sevdiğini söyleyen Kanter, bununla yetinmedi. FETÖ lideri Gülen'i Twitter'dan paylaşan Kanter, köşeye sıkışan sahte imam için dua istedi. Sosyal medya kullanıcıları, terör sevici sporcuya tepki gösterdi.
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