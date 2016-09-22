Cerablus'ta çocuk sesleri

Fırat Kalkanı Harekatı ile ÖzgürSuriye Ordusu'na destek verildi. Havadan ve karadan terör örgütü DAEŞ hedefleri, yerle bir edildi. DAEŞ'ten gerialınan Cerablus'adönüşler hızkesmedi. Bölgeden silah ve bomba değil, çocuk sesleri yükseldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yapılan çocuk parkı, Suriyeli minikleri sevindirdi. Bölge halkı, "Teşekkürler Türkiye" dedi. Bu arada sınırkapılarındaCerablus'a dönmekiçin binlerce kişininbeklediği kaydedildi.
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