Cerablus'ta çocuk sesleri

Fırat Kalkanı Harekatı ile Özgür Suriye Ordusu'na destek verildi. Havadan ve karadan terör örgütü DAEŞ hedefleri, yerle bir edildi. DAEŞ'ten geri alınan Cerablus'a dönüşler hız kesmedi. Bölgeden silah ve bomba değil, çocuk sesleri yükseldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yapılan çocuk parkı, Suriyeli minikleri sevindirdi. Bölge halkı, "Teşekkürler Türkiye" dedi. Bu arada sınır kapılarında Cerablus'a dönmek için binlerce kişinin beklediği kaydedildi.