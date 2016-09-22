  1. Van’da 10 gözaltı
  2. 14 kalleş öldürüldü

Bursa’da terör operasyonu

Bursa’da terör operasyonu
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'lı teröristlere geçit vermedi. Ekipler, sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 6 kişinin evine baskın düzenledi. Aralarında esnaf ve mimarların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: ,
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar