Baro Başkanı emniyette

Siirt'te, FETÖ soruşturması hız kazandı. Bu kapsamda birçok adrese baskın yapıldı. Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Baro Başkanı Mehmet Cemal Acar ve Siirt Cezaevi'nde görevli 10 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen Acar'ın evinde de aramaların yapıldığı açıklandı. Cezaevinde infaz koruma memuru olan 10 kişinin de ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.