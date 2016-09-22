  1. The Yalan Times
  2. Gülen için dua istedi

Ananas imamı

Ananas imamı
FETÖ, 15 Temmuz'da ülkemizi hedef aldı. Ancak hüsrana uğradı. Bu tarihten sonra hainler tek tek ortaya çıktı. FETÖ'nün Iğdır imamı olduğu belirlenen Mustafa Bayram Atalay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aynı zamanda FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer alan Atalay, dün güvenlik güçleri tarafından Rize'de kıskıvrak yakalandı. Sık sık Pensilvanya'ya gidip Gülen'den talimat alan Atalay'ın himmet paralarıyla yaptığı Güney Afrika turlarına ait fotoğraflarına ulaşıldı. Örgüte finansal destek sağladığı belirlenen işadamı Hasan Hüseyin Parlak hakkında da yakalama kararı vardı. Güvenlik güçleri, Parlak'ı Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçmak isterken yakaladı. Üzerinden sahte pasaport ve 3 milyon TL para çıkan Parlak tutuklandı. Bu arada hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden biri olan TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz de gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim, Açıkgöz'ü tutukladı.


FETÖ'nün ananas imamı ile yurt dışına kaçarken yakalanan işadamı Hasan Hüseyin Parlak tutuklandı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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