FETÖ, 15 Temmuz'da ülkemizi hedef aldı. Ancak hüsrana uğradı. Bu tarihten sonra hainler tek tek ortaya çıktı. FETÖ'nün Iğdır imamı olduğu belirlenen Mustafa BayramAtalay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aynı zamanda FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer alan Atalay, dün güvenlik güçleri tarafından Rize'de kıskıvrak yakalandı. Sık sık Pensilvanya'ya gidip Gülen'den talimat alan Atalay'ın himmet paralarıyla yaptığı Güney Afrika turlarına ait fotoğraflarına ulaşıldı. Örgüte finansal destek sağladığı belirlenen işadamı Hasan Hüseyin Parlak hakkında da yakalama kararı vardı. Güvenlik güçleri, Parlak'ı Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçmak isterken yakaladı. Üzerinden sahte pasaport ve 3 milyon TL para çıkan Parlak tutuklandı. Bu arada hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden biriolan TUSKON Başkan YardımcısıRana Tezcan Açıkgöz de gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim, Açıkgöz'ü tutukladı.
FETÖ'nün ananas imamı Mustafa Bayram Atalay ile yurt dışına kaçarken yakalanan işadamı Hasan Hüseyin Parlak tutuklandı.
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