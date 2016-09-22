  1. Bursa’da terör operasyonu
  2. The Yalan Times

14 kalleş öldürüldü

14 kalleş öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, hainlere göz açtırmadı. İçeride FETÖ ve PKK, dışarıda ise DAEŞ ve YPG'ye karşı mücadele başlattı. Doğu ve Güneydoğu'da kanlı örgüt PKK'ya havadan ve karadan operasyon yapıldı. Kars, Tunceli ve Hakkari'de düzenlenen harekatta 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: ,
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar