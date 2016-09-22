14 kalleş öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, hainlere göz açtırmadı. İçeride FETÖ ve PKK, dışarıda ise DAEŞ ve YPG'ye karşı mücadele başlattı. Doğu ve Güneydoğu'da kanlı örgüt PKK'ya havadan ve karadan operasyon yapıldı. Kars, Tunceli ve Hakkari'de düzenlenen harekatta 14 terörist etkisiz hale getirildi.