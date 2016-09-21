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’nin kanlı oyunu

YPG’nin kanlı oyunu
Hainler, Türkiye düşmanlığında birleşti. Güvenlik güçlerimizin ve vatandaşımızın canına kastetti. Ancak Türkiye, bu teröristlere gereken cevabı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırımızı hedef alan DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı düzenledi. 26 Ağustos'ta başlayan harekatta 'ya destek verildi. Kararlılıkla sürdürülen operasyonların ardından DAEŞ ile terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan 'liler arkalarına bakmadan kaçtı.

TALAN ETTİLER
Terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen ise ÖSO kontrolüne girdi. Cerablus, YPG'nin zulmünden bıkan Suriyeliler'in de umudu oldu. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolünde bulunan 'ten kaçan 400 kişilik grup dün Cerablus'a sığındı. Münbiç'ten 8 kişilik ailesiyle Cerablus'a sığınan Mustafa Cemal, şunları söyledi: "Çocuklarımıza 9 aylık askerliği zorunlu tuttular, mallarımızı talan ettiler. Ben çocuklarımı neden onlara asker olarak vereyim? Mallarımızı talan ediyorlar. Her gün ahırlarıma gelerek istediği kadar hayvanı yemek yapma bahanesiyle alıp götürüyorlar."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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