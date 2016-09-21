YPG’nin kanlı oyunu

Hainler, Türkiye düşmanlığında birleşti. Güvenlik güçlerimizin ve vatandaşımızın canına kastetti. Ancak Türkiye, bu teröristlere gereken cevabı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırımızı hedef alan DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı düzenledi. 26 Ağustos'ta başlayan harekatta ÖSO'ya destek verildi. Kararlılıkla sürdürülen operasyonların ardından DAEŞ ile terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'liler arkalarına bakmadan kaçtı.
TALAN ETTİLER
Terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus ise ÖSO kontrolüne girdi. Cerablus, YPG'nin zulmünden bıkan Suriyeliler'in de umudu oldu. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolünde bulunan Münbiç'ten kaçan 400 kişilik grup dün Cerablus'a sığındı. Münbiç'ten 8 kişilik ailesiyle Cerablus'a sığınan Mustafa Cemal, şunları söyledi: "Çocuklarımıza 9 aylıkaskerliği zorunlu tuttular, mallarımızıtalan ettiler. Ben çocuklarımı nedenonlara asker olarak vereyim? Mallarımızıtalan ediyorlar. Her gün ahırlarımagelerek istediği kadar hayvanı yemekyapma bahanesiyle alıp götürüyorlar."
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