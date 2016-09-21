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Tacikler geri döndü

Tacikler geri döndü
Yurt dışında terör örgütlerine katılan 150 Tacik ülkelerine geri döndü. Bu kişilerin terör örgütü DAEŞ'te aktif olarak yer aldıkları belirtildi. Tacikistan İçişleri Bakanı , "Ceza kanununa, diğer ülkelerde katıldıkları silahlı çatışmalardan kendi rızalarıyla vazgeçen ve pişman olan vatandaşların cezalandırılmamasına ilişkin madde eklendi" dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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