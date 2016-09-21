PKK’lı hainlere ağır darbe

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda biri kadın 30 kişi gözaltına alındı. Adana'da da hainlere yönelik baskınlar vardı. Buradaki operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.