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’lı hainlere ağır darbe

PKK’lı hainlere ağır darbe
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda biri kadın 30 kişi gözaltına alındı. Adana'da da hainlere yönelik baskınlar vardı. Buradaki operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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