Kara haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, kanlı terör örgütlerine geçit vermemek için Fırat Kalkanı Harekatı'na dün de devam etti. Yeni hedefimizSuriye'nin ElBab kentiydi. Bu kapsamda Gaziantep sınırının karşısında mayın temizliği yapıldı. Ancak bu sıradayürekleri yakanhaber geldi. Mayın patlaması sonucu 2 askerimiz şehadete ulaştı. Uzman ÇavuşBurak Uçar veAstsubay BayramKara, hainlerindöşediği mayınıninfilak etmesisonucu şehit oldu. Kahramanların Ay-Yıldızlı bayrağa sarılı naaşları dün memleketlerine uğurlandı. ŞehitBayram Kara'nınKırşehir'deki ailesi, acı haberle yakıldı.Kara'nın Erzincan'dan 25 gün öncegörev için Gaziantep'e gittiği öğrenildi.Şehitlerin bugün son yolculuklarınauğurlanacağı kaydedildi.
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