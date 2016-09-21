Kara haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, kanlı terör örgütlerine geçit vermemek için Fırat Kalkanı Harekatı'na dün de devam etti. Yeni hedefimiz Suriye'nin El Bab kentiydi. Bu kapsamda Gaziantep sınırının karşısında mayın temizliği yapıldı. Ancak bu sırada yürekleri yakan haber geldi. Mayın patlaması sonucu 2 askerimiz şehadete ulaştı. Uzman Çavuş Burak Uçar ve Astsubay Bayram Kara, hainlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Kahramanların Ay-Yıldızlı bayrağa sarılı naaşları dün memleketlerine uğurlandı. Şehit Bayram Kara'nın Kırşehir'deki ailesi, acı haberle yakıldı. Kara'nın Erzincan'dan 25 gün önce görev için Gaziantep'e gittiği öğrenildi. Şehitlerin bugün son yolculuklarına uğurlanacağı kaydedildi.