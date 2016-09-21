İhanetin ana parası

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ardından devletin her kurumu düğmeye bastı. Hainlerin yakalanması için operasyonlar başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında da önemli bilgilere ulaşıldı. İlk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdür eski Yardımcısı Bayram Çiftçi gözaltına alındı. Çiftçi'nin cep telefonunda örgüt içi haberleşme programı olan ByLock bulundu.
NEW YORK, OSLO VE TOKYO DA VAR
Bu programı çözen ekipler, Çiftçi'nin abisi olduğu tespit edilen Erdem K. ismine ulaştı. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda Erdem K. ve 5 aylık hamile eşi Nirgül K., 17 bavulla yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Nirgül K., tutuklamatalebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adlikontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdem K.'nın sorgusunun ise sürdüğü açıklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şoke eden bir gerçekle karşılaştı! Erdem ve Nirgül K.'nın 5 yaşındaki kızları B.G.K. üzerine bir hesap açtırdıkları anlaşıldı. Çiftin kızları adına açılan hesaptan 28 defaNew York, Oslo, Tokyo, Milano gibi şehirleremilyon dolarları bulan para transferiningerçekleştirildiği ortaya çıktı!
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