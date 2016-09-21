  1. Gülenwood
  2. Adliyede yakalandı!

İhanetin ana parası

, çocukları da kullandı! Örgütün “abisi” Erdem K.’nın 5 yaşındaki kızının banka kayıtlarına ulaşıldı. Hesaptan 28 kez yurt dışına yüklü miktarda para transferi yapıldığı ortaya çıktı!

İhanetin ana parası
FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ardından devletin her kurumu düğmeye bastı. Hainlerin yakalanması için operasyonlar başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında da önemli bilgilere ulaşıldı. İlk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdür eski Yardımcısı Bayram Çiftçi gözaltına alındı. Çiftçi'nin cep telefonunda örgüt içi haberleşme programı olan ByLock bulundu.

NEW YORK, OSLO VE TOKYO DA VAR
Bu programı çözen ekipler, Çiftçi'nin abisi olduğu tespit edilen Erdem K. ismine ulaştı. Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda Erdem K. ve 5 aylık hamile eşi Nirgül K., 17 bavulla yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Nirgül K., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdem K.'nın sorgusunun ise sürdüğü açıklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şoke eden bir gerçekle karşılaştı! Erdem ve Nirgül K.'nın 5 yaşındaki kızları B.G.K. üzerine bir hesap açtırdıkları anlaşıldı. Çiftin kızları adına açılan hesaptan 28 defa New York, Oslo, Tokyo, Milano gibi şehirlere milyon dolarları bulan para transferinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı!
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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