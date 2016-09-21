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’lilere ikna operasyonu

HDP’lilere ikna operasyonu
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında güvenlik ekipleri düğmeye bastı. 7 Haziran seçimlerinde sözde ikna komisyonları oluşturup vatandaşlara baskı uygulayan 40 'li hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 39 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 35 örgüt üyesi gözaltına alındı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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