ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ YAPTILAR
Gülen'in hayatı Hollywood filmi. Sağlığı, şekeri hariç gayet iyiydi. 40 yaşından beri hasta olduğunu yayıyor ve böyle görüntü veriyordu. Bunun amacı, cemaatini ayakta tutmak, yardımları ve himmetleri daha çok almaktı. Gülen, Amerikan yapımı vitamin hapları kullanırdı. Vücut sporcularının kullandığı bu haplardan kendisine özel bir kür yapılırdı. Her gün bunları içerdi.
Teröristbaşının her şeyi çok özeldi. Yemekleri onun için özel yapılırdı ve giysileri de ayrı yıkanırdı. Baklavayı da çok severdi. Bunun için Türkiye'den her hafta kendisine özel diyet baklava gönderildi.
Gülen obsesif, paranoyak ve egoist birisiydi. Eşyaların düzgün olması gibi takıntısı vardı. Sinirlendiğinde ise adeta çıldırıyordu. Çevresindekilere "Siz hastasınız" diye bağırıyordu.
her hafta Türkiye'den bazı isimler Gülen'i ziyarete giderdi. Yanlarında da çeşitli hediyeler olurdu. Bu işadamları verdikleri himmetlere göre Gülen ile özel yemek yerlerdi. Himmetler arasında arazi ve milyonlarca TL'lik binalar vardı. Bir keresinde Şanlıurfa'dan 10 kişilik bir işadamı heyeti geldi. Bu işadamları, Gülen için özel çiğ köfte partisi yaptılar.
PENSİLVANYA ziyaretçileri arasında asker ve özellikle kaymakamlar vardı. Bunların kod adları "memur"du. Bir keresinde teröristbaşı yanına gelen bir sivile "Albayım" diye seslenmişti.
Pensilvanya'da herkes birbirinin arkasından konuşuyordu. Ekrem Dumanlı'yı pek sevmezlerdi.
2013'e kadar Gülen'e özel masaj yapan Başaran, teröristbaşını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e anlattı.
HUMMER HİZMETİ
Esat Başaran, teröristbaşı Gülen'in lüks tutkusunu da anlattı: "Fetullah Gülen'e tahsis edilen özel araçları vardı. İlk olarak Mercedes Jeep kullandı. Ardından ona özel Hummer hazırlandı. Gülen'in şoförü ise yeğeni ile evli olan Cevdet Türkyolu'ydu.
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