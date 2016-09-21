Fotoğraflar kaldırıldı

Darbe soruşturması, Türkiye genelinde hız kazandı. Bu kapsamda bir dönem Bolu'da valilik yapan Halil İbrahim Akpınar ile İbrahim Özçimen de gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı. Bu gelişmenin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, düğmeye bastı. Baruş'un talimatıyla Akpınar ile Özçimen'in fotoğrafları valilik binasındaki panodan kaldırıldı.