Darbeye karşı güçlü irade

İstanbul Şişli'de bir otelde düzenlenen yemekte Nil Eğitim veYardımlaşma Derneği'nin (NEYAD) tanıtımı yapıldı. Davete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, Başbakan Yıldırım'ın kızı BüşraKöylübay ve AK Parti Milletvekili Belma Satır'la birlikte iş dünyasının öncü isimleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve çok sayıda tanınmış isim katıldı. Yemekte konuşma yapan Albayrak, "Millet olarak hainliğin ne demek olduğuna, 15 Temmuz'da şahit olduk. Bu topraklarda ne kadar güçlü iradenin mevcut olduğunu da aynı gece gördük. Darbelere karşı, akademik donanıma sahip, vicdani ahlaki değerlerine güvenen ve onlardan güç alan nesiller yetiştirmek zorundayız. Gelenekle bağın yeniden kurulması gerekiyor. Bizlerin yeniden geleneği keşfederek geleneği değişim bir parçası olarak görerek güncellemenin peşinde olmalıyız" dedi. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş da "Hedefimiz, kızlarımızın eğitimine her yönden destek olmaktır. Milli ve manevi değerlerimizin farkında, kendine güvenen, ahlaklı, bilgi ve becerileri sayesinde dünyanın her yerinde ülkemizi ve kendisini en iyi şekilde temsil edecek genç kızlar yetiştirmektir" diye konuştu. Esra Albayrak, yemek sonunda derneğe katkıda bulunanlara plaketlerini sundu.
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