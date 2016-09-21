  1. Fotoğraflar kaldırıldı
  2. Gülenwood

baskınları

ByLock baskınları
FETÖ'cü darbeciler kendi aralarında haberleşmek için adlı bir yazılım geliştirdi. Dün Kayseri merkezli olarak 15 ilde ByLock operasyonu düzenlendi. 141 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Öğretmen ve doktorlardan oluşan bu kişilerin, örgütün kriptolu ByLock programını kullandıkları kaydedildi.
Etiketler: , ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar