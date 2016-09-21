Adliyede yakalandı!

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan, FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İlhan dün ise İzmir Bayraklı Adliye Sarayı'nda ortaya çıktı. Başsavcı Vekili Okan Bato'nun odasını soran İlhan, saatlerce elinde bir dosya ile koridorda dolaşmaya başladı. Bu durum herkesin dikkatini çekti. İhbar üzerine Mehmet Suat İlhan, adliye koridorlarında gözaltına alındı. İlhan sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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