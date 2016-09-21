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6 dakikalık büyük harekat

6 dakikalık büyük harekat
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatı düzenledi. Türk savaş uçaklarının gerçekleştirdiği başarılı operasyon da 6 dakika sürdü. Bu sürede hainlere ait hedefler yerle bir edildi. Operasyonda 7 PKK'lı da etkisiz hale getirildi. 'dan yapılan açıklamada ise Hakkari genelinde 4 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında 292 PKK'lının öldürüldüğü ifade edildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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