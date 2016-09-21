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14 öğretmen gözaltında

14 öğretmen gözaltında
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında harekete geçti. Örgütün Milli Eğitim yapılanmasında olduğu iddia edilen öğretmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Adana ve Kahramanmaraş'ta 14 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin arandığı öğrenildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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