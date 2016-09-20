  1. Kırgızistan imamı elde
  2. Hizmet dışı

Şerif sizsiniz

, kovboy filmlerinden çıktı! 15 Temmuz gecesi halkına bomba yağdıran haini, kanatları altına aldı! Gülen’in ’daki malikanesinde koruma sayısı 40’a çıkarıldı. Teröristbaşının şerif yıldızı takan özel eğitimli korumaları, görevlerine başladı!

Şerif sizsiniz
Türkiye, 15 Temmuz gecesi kalleş saldırıların hedefinde kaldı. TSK'nın içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü, halkına bombalar yağdırdı. Devletin tüm kurumlarında FETÖ'ye yönelik temizlik operasyonu başlatıldı. Ancak dünya Türkiye'yi bu haklı mücadelesinde yalnız bıraktı. ABD ise Pensilvanya eyaletindeki ininde saklanan teröristbaşı Fetullah Gülen'i iyice kanatlarının altına aldı. Amerikan yönetimi, cani Gülen'in malikanesindeki koruma sayısını 40'a çıkardı. Korumalar, Gülen'in Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki malikanesinde konuşlandı.



TERÖR İNİNE AJAN DESTEĞİ
Birçoğu ajan ve eski askerden oluşan koruma ekibi, bölgede adeta kuş uçurtmamaya başladı. Söz konusu korumaların hem silah hem de yakın dövüş konusunda profesyonel oldukları açıklandı. Ancak Gülen'e 40 kişilik ekip veren 'nin, başkan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump'a bu kadar cömert olmadığı ortaya çıktı. Bu durum ABD'nin teröristbaşına olan desteğini bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton için 22 kişilik bir koruma ekibi görev aldı. Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump ise bu konuda daha şanssız. Trump'ın güvenlik ekibinin 19 kişi olduğu ortaya çıktı...


Özel eğitimli korumalar, teröristbaşı Gülen'in kaldığı malikanede kuş uçurtmuyor.
Etiketler: , ,
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar