Şerif sizsiniz

Türkiye, 15 Temmuz gecesi kalleş saldırıların hedefinde kaldı. TSK'nın içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü, halkına bombalar yağdırdı. Devletin tümkurumlarında FETÖ'ye yönelik temizlikoperasyonu başlatıldı. Ancak dünyaTürkiye'yi bu haklı mücadelesindeyalnız bıraktı. ABD ise Pensilvanyaeyaletindeki ininde saklanan teröristbaşıFetullah Gülen'i iyice kanatlarının altınaaldı. Amerikan yönetimi, cani Gülen'in malikanesindeki koruma sayısını 40'a çıkardı. Korumalar, Gülen'in Pensilvanya eyaletinebağlı Saylorsburg kasabasındakimalikanesinde konuşlandı.
TERÖR İNİNE AJAN DESTEĞİ
Birçoğu ajan ve eski askerden oluşan koruma ekibi, bölgede adeta kuş uçurtmamaya başladı. Söz konusu korumaların hem silah hem de yakın dövüş konusunda profesyonel oldukları açıklandı. Ancak Gülen'e 40 kişilik ekip veren ABD'nin, başkan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump'a bu kadar cömert olmadığı ortaya çıktı. Bu durum ABD'nin teröristbaşına olan desteğini bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton için 22 kişilik bir koruma ekibi görev aldı. Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump ise bu konuda daha şanssız. Trump'ın güvenlikekibinin 19 kişi olduğu ortaya çıktı...
Özel eğitimli korumalar,teröristbaşı Gülen'in kaldığımalikanede kuş uçurtmuyor.
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