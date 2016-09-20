  1. ABD, buna ne diyecek?

PETKİM operasyonu

PETKİMde FETÖ operasyonu!
İzmir'de PETKİM'e ait olduğu öğrenilen 4 ayrı adrese soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon sürüyor.

Ayrıntılar geliyor....
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  • 20 Eylül 2016, Salı 07:48
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