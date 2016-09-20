Kırgızistan imamı elde

FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta düğmeye basıldı. Güvenlikgüçleri örgütle bağlantısınıbelirlediği kişilerin evlerinebaskın yaptı. Jandarma tarafından 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan A.A.'nın örgütün sözde Kırgızistan imamı olduğu saptandı. Zanlıların darbe girişiminin ardından da örgüt içi haberleşme programı olan ByLock'u kullanmayadevam ettikleri ortayaçıktı. Öte yandan FETÖ'nünyurt dışında en etkinolduğu ülkelerden biri deKırgızistan'dı... Kanlı örgütünburada çok sayıda okulununbulunduğu ortaya çıktı.
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