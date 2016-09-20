  1. DAEŞ’e hava harekatı
  2. Şerif sizsiniz

elde

Kırgızistan imamı elde
FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta düğmeye basıldı. Güvenlik güçleri örgütle bağlantısını belirlediği kişilerin evlerine baskın yaptı. Jandarma tarafından 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan A.A.'nın örgütün sözde olduğu saptandı. Zanlıların darbe girişiminin ardından da örgüt içi haberleşme programı olan ByLock'u kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Öte yandan FETÖ'nün yurt dışında en etkin olduğu ülkelerden biri de Kırgızistan'dı... Kanlı örgütün burada çok sayıda okulunun bulunduğu ortaya çıktı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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