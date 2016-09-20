Hizmet dışı

Kanlı terör örgütü FETÖ, iş dünyasına da sızdı. Hem hizmet hem himmet adı altında, paraları topladı. Darbeci hainler bu yolla, milyarca dolar kazanç sağladı. Bu nedenle kanlı örgütün mali ayağı da incelemeye alındı. Kahramanmaraş Emniyet MüdürlüğüFETÖ'nün kentteki himmet kasası olduğu belirlenenMali Müşavir Orhan Yıldız'ın izine ulaştı. Yıldız'ın son 7 yılda Kahramanmaraş'ta kanlı örgüte milyon dolarlık himmet topladığı ortaya çıktı. FETÖ'nün himmet bekçisinin topladığı paraları Pensilvanya merkezli şirkete aktardığı anlaşıldı. Önceki akşam bir ihbarıdeğerlendiren ekipler, Yıldız'ı Ankara'ya giden biryolcu otobüsünde kıstırdı. Ekipleri karşısında gören himmet bekçisi kaçamayacağını anlayınca ağlamaya başladı. Gözaltına alınan Yıldız'ın üzerinden 80 bin dolar, 20 bin euro ve 25 bin Türk Lirası çıktı. Bu arada Yıldız'ın tanınmamak için sakallarını uzatıp imaj değiştirdiği anlaşıldı.
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