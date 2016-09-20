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Hizmet dışı

Darbeci hainlerin karanlık hesabı tutmadı! ’nün himmet kasası olan Mali Müşavir , Kahramanmaraş’ta yakalandı. Üzerinden 80 bin dolar, 20 bin euro ile 25 bin TL çıktı...

Hizmet dışı
Kanlı terör örgütü , iş dünyasına da sızdı. Hem hizmet hem himmet adı altında, paraları topladı. Darbeci hainler bu yolla, milyarca dolar kazanç sağladı. Bu nedenle kanlı örgütün mali ayağı da incelemeye alındı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü FETÖ'nün kentteki himmet kasası olduğu belirlenen Mali Müşavir Orhan Yıldız'ın izine ulaştı. Yıldız'ın son 7 yılda Kahramanmaraş'ta kanlı örgüte milyon dolarlık himmet topladığı ortaya çıktı. FETÖ'nün himmet bekçisinin topladığı paraları Pensilvanya merkezli şirkete aktardığı anlaşıldı. Önceki akşam bir ihbarı değerlendiren ekipler, Yıldız'ı Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde kıstırdı. Ekipleri karşısında gören himmet bekçisi kaçamayacağını anlayınca ağlamaya başladı. Gözaltına alınan Yıldız'ın üzerinden 80 bin dolar, 20 bin euro ve 25 bin Türk Lirası çıktı. Bu arada Yıldız'ın tanınmamak için sakallarını uzatıp imaj değiştirdiği anlaşıldı.


Sırrıberk ARSLAN
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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