Gözaltılar sürüyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlere yönelik operasyon başlatıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da kamu görevlilerinden oluşan 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekipleritarafından şüphelilerinevlerine baskın yapıldı. Zanlılar tek tek gözaltına alındı. Operasyonlar Tokat'a da sıçradı. Örgütle bağlantısı tespit edilen 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Kırklareli'nde ise 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen ile bir astsubay FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.