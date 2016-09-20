  1. 15 hain tutuklandı
  2. DAEŞ’e hava harekatı

Gözaltılar sürüyor

Gözaltılar sürüyor
15 Temmuz darbe girişiminin ardından hainlere yönelik operasyon başlatıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da kamu görevlilerinden oluşan 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Zanlılar tek tek gözaltına alındı. Operasyonlar Tokat'a da sıçradı. Örgütle bağlantısı tespit edilen 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Kırklareli'nde ise 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen ile bir astsubay soruşturmasında gözaltına alındı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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