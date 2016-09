Diyarbakır’da faciadan dönüldü

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri neticesinde vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarını olumsuz olarak etkilenmektedir.

12 ADET ÇUVAL İÇERİSİNDE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve el yapımı patlayıcı araması esnasında Kocaköy ilçesi Diyarbakır Bingöl karayolu Çaytepe mevkisinde yol üzerinde bulunan menfez içerisine yerleştirilmiş 12 adet çuval içerisinde yaklaşık 450 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş yaklaşık 10 metre kablo çekili el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı, karayoluna zarar vermemek amacıyla boş bir arazide Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.