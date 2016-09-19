Hırvatistan'ın Split şehrinde yapılan toplantıda, Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak katılımcı ülke Genelkurmay Başkanları'na bilgi veren Orgeneral Akar, Türkiye'nin harekatı meşru müdafaa kapsamında icra ettiğini, öncelikle sınır güvenliğinin sağlanmasının ve DAEŞ'le mücadelenin hedef alındığını ifade etti.
Orgeneral Akar'dan NATO'ya Fırat Kalkanı bilgilendirmesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hırvatistan'daki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Hırvatistan'ın Split şehrinde yapılan toplantıda, Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak katılımcı ülke Genelkurmay Başkanları'na bilgi veren Orgeneral Akar, Türkiye'nin harekatı meşru müdafaa kapsamında icra ettiğini, öncelikle sınır güvenliğinin sağlanmasının ve DAEŞ'le mücadelenin hedef alındığını ifade etti.
Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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