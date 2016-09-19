  1. Ahmet ve Mehmet Altan'ın evinden çıkan deliller!

Orgeneral Akar'dan NATO'ya Fırat Kalkanı bilgilendirmesi

, Hırvatistan'daki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Orgeneral Akardan NATOya Fırat Kalkanı bilgilendirmesi
, 17-18 Eylül tarihlerinde NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katılarak Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Hırvatistan'ın Split şehrinde yapılan toplantıda, Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak katılımcı ülke Genelkurmay Başkanları'na bilgi veren Orgeneral Akar, Türkiye'nin harekatı meşru müdafaa kapsamında icra ettiğini, öncelikle sınır güvenliğinin sağlanmasının ve DAEŞ'le mücadelenin hedef alındığını ifade etti.
Etiketler:
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 20:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar