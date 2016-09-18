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Kalleş pusu: 3 asker

Kalleş pusu: 3 asker şehit
Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında devam eden operasyon sırasında, 'lı teröristler güvenlik güçlerine silahlı da bulundu. Askerlerin karşılık vermesiyle Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin, Uzman Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe ve Jandarma Uzman Erbaş Hakkaı Doğan şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Çatışmalarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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