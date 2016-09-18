  1. Türkiye gözünü oraya çevirdi
  2. "İhanet çetelerinin istismar ettiği eğitim sistemimiz..."

İşte Akşener’in kefil olduğu 'cü avukatın şok konuşması

'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak 'cü olmadığını iddia ettiği MHP'deki kendisini destekleyen isimlerden avukat ’in teröristbaşını İmam-ı Rabbani'ye benzeterek “Allah dostu” ilan ettiği ortaya çıktı.

İşte Akşener’in kefil olduğu FETÖcü avukatın şok konuşması

MHP'den ihraç edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak "beni destekleyen bu isimler 'cü değil Ülkücü" demişti. Bu isimlerden biri olan Ülkücü avukat 'in FETÖ'nün fanatik bir müridi olduğu ve teröristbaşını "Allah dostu" ilan ettiği ortaya çıktı.

AKŞENER, ERDOĞAN'A MEKTUP YAZIP KEFİL OLDU!
15 Temmuz FETÖ darbe girişimininden sonra bazı MHP'li isimler de gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan isimlerin ortak özelliği Meral Akşener'e yakın olmalarıydı. Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak baştaA vukat İrfan Sönmez olmak üzere bu MHP'li isimlere kefil olduğunu ve kesinlikle FETÖ ile ilgilerinin olmadığını söylemişti.

MHP'Lİ AVUKAT TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Ancak arşivler Meral Akşener'i yalanıyor. Geçtiğimiz yıl Bugün TV'de firari FETÖ'cü Erkan Akkuş'un programına çıkan MHP'li Avukat İrfan Sönmez teröristbaşı Fetullah Gülen'e övgüler yağdırıyor. Hızını alamayan Sönmez, teröristbaşı Gülen'in İmam-ı Rabbani gibi bir Allah dostu olduğunu iddia ediyor. Sönmez'in hezeyanları bunlarla sınırlı değil.

FETÖ'nün müridlerinin "tertemiz ve nur gibi" insanlar olduğunu iddia eden Sönmez, bu insanlara terörist diyenleri de tehdit etmekten çekinmiyor. İşte Meral Akşener'in kefil olduğu MHP'li Avukat İrfan Sönmez'in teröristbaşı ve müridleri hakkındaki şok açıklamaları!
Etiketler: , ,
  • 18 Eylül 2016, Pazar 14:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar