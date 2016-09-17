TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nın 25. gününde 67 DAEŞ hedefine Fırtına Obüsleri ile 260, ÇNRA mermisi ile de 59 atış yapıldı. Koalisyon güçleri tarafından Baragidah, Tatimus ve Kara Kuş bölgelerinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına operasyon düzenlendi. 5 DAEŞ'li öldürüldü, 5 bina imha edildi.

"SAVAŞ UÇAKLARIMIZ EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNMÜŞTÜR"

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11.53-12.26 saatleri arasında Tatimus ve Kunah Tira bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen DAEŞ'e ait üç adet sabit hedef (bina) ateş altına alınarak içindekilerle beraber imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

SINIRDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri IŞİD kontrolündeki Baragat ve Kefergan'ı vururken, Türk Silahlı kuvvetleri de operasyona fırtına obüsleri ile destek veriyor.

Sınırın hemen yanında bulunan IŞİD kontrolündeki Azez'in Baragat ve Kefergan ile çevre köyleri ÖSO tarafından ateş altına alınırken, operasyona TSK'da fırtına obüsleri ve füze rampalarıyla destek veriyor. Bölgede yoğun dumanlar yükselirken sesler Türkiye tarafından da duyuluyor. Operasyon şu sıralarda da tüm hızıyla sürerken yükselen dumanlar ise saniye saniye kameralara yansıyor.

Bölgede hareketlilik devam ediyor.