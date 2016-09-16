Vatan evladı

Kan lobisi önceki gün Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde sahneye çıktı. PKK'lı hainler, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde Hakkari'den 1. sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak'a evinin önünde kurşun yağdırdı. Oğlu Samet'in gözleri önünde saldırıya uğrayan Budak, kurtarılamadı. Budakiçin dün Şemdinli Ulu Camii'nde cenaze töreniyapıldı. Törene, Hakkari Valisi Cüneyt OrhanToprak ile beraber asker ve sivil çok sayıdavatandaş katıldı. Budak'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı törenin ardından omuzlarda Şehir Mezarlığı'na taşındı. 1 kilometre yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK" sloganları atıp hainlere lanet yağdırdı. Budak'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Saldırı sırasında babasının yanında bulunan 12 yaşındaki Samet'in vedası ise herkesi ağlattı. Samet'in, Kur'an-ı Kerim'deki İbrahimSuresi'nin 47'nci ayeti olan "Allah kimseninyaptığını yanına bırakmaz" yazılı dövizitaşıması yürek burktu. Küçük Samet ile kardeşi Leyla'yı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve yakınları teselli etti.
Samet, babasını İbrahim Suresi'nin 47'nci ayeti olan "Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz" yazılı pankartla uğurladı.
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