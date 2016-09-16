  1. Bunu da yaptılar
  2. Gülen sanatlar!

Vatan evladı

Vatan evladı
Kan lobisi önceki gün 'nin Şemdinli İlçesi'nde sahneye çıktı. 'lı hainler, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde Hakkari'den 1. sıra milletvekili adayı olan 'a evinin önünde kurşun yağdırdı. Oğlu Samet'in gözleri önünde ya uğrayan Budak, kurtarılamadı. Budak için dün Şemdinli Ulu Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak ile beraber asker ve sivil çok sayıda vatandaş katıldı. Budak'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı törenin ardından omuzlarda Şehir Mezarlığı'na taşındı. 1 kilometre yürüyen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK" sloganları atıp hainlere lanet yağdırdı. Budak'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Saldırı sırasında babasının yanında bulunan 12 yaşındaki Samet'in vedası ise herkesi ağlattı. Samet'in, Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 47'nci ayeti olan "Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz" yazılı dövizi taşıması yürek burktu. Küçük Samet ile kardeşi Leyla'yı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve yakınları teselli etti.


Samet, babasını İbrahim Suresi'nin 47'nci ayeti olan "Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz" yazılı pankartla uğurladı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar