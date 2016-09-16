Gülen sanatlar!

Katil Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya kentindeki ininde saklandı. Türkiye'de darbe yapmaya kalkıştı. Teröristbaşının kanlı planlarına ortaklık eden teröristleri de ortaya çıkarıldı. Onlardan birinin, firardaki Güney Afrika İmamı Necdet İçel olduğu anlaşıldı. FETÖ'nün eski Ege Askeri Sorumlusu olan Hüseyin Uğur Sarıçiçek, İçel hakkında TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı. İşte İçel'in açıklamaları: "FETÖ'nün en gizli birimi İstihbarata Karşı Koyma (İKK) timleriydi. Bu birimde olanlar genellikle saçlarını uzatır ve küpe takarak kamufle olurdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de bunların buluşma noktasıydı.



ÇOK GİZLİ BİR YAPILANMAYDI

İstihbarata Karşı Koyma timinin imamı Bekir Kaya'ydı. Bunlar Bekir Kaya vasıtasıyla bizzat Güney Afrika imamı Necdet İçel'e bağlıydı. Çok gizli olan İKK timini cemaatin tabanı asla bilmezdi. Bunlar çok gizli bir yapılanmaydı. Timin 'Abi'si ise Ali Karatay'dı. Karatay şu anda cezaevinde. İKK timi, siyaset, işadamı, asker ve polisleri izler, kumpas kurar ve video işlerini organize ederdi. Uzun saçlı, entel görünümlü bu gençler üst düzey bürokrat, savcı, siyasetçi ve emniyet müdürü gibi görevlileri tuzaklarına düşürmeye çalışırlardı. Hedefteki isimleri belirler, videolarını çekip onlara kumpas kurarlardı. Daha sonra bu kumpas kasetlerini Ali Karatay ve Bekir Kaya ile Necdet İçel'e ulaştırırlardı."



YALAN DERNEK

Sarıçiçek, İKK Timi'nin kendilerine kılıf olarak Erguvan isminde bir dernek kurduklarını söyledi. Bu dernek çatısı altında tim üyelerinin uyuşturucuyla mücadele ettikleri yalanı atıldı. Ancak durum farklıydı. Söz konusu derneğin çatısı altında akıllara durgunluk veren kumpaslar hazırlanmaktaydı.





FETULLAH GÜLEN'İN KARA KUTUSU GÜNEY AFRİKA İMAMI NECDET İÇEL





İKK TİMİNİN 'ABİ'Sİ TUTUKLANDI ALİ KARATA - İKK İMAMI FİRAR DA BEKİR KAYA



MEVLÜT YÜKSEL-TAKVİM





