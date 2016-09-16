Bunu da yaptılar

Kanlı terör örgütü PKK, askerimizi, polisimizi hedef aldı. Bölge halkınakurşun yağdırdı. Kars Kağızman'da çobanlık yapan Mikail Gülderen (51) de Kurban Bayramı'nınikinci günü PKK'lıteröristler tarafındankaçırıldı. İsa Gülderen dün bir su kaynağının yanında ağabeyinin cesedi ile karşılaştı. Kağızman İlçe Jandarma ekiplerine haber veren İsa Gülderen, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yapılan ilk incelemede cesedin altına el bombası ile tuzak kurulduğunu tespit etti. PKK'lı hainlerinGülderen'in cesedininaltına yerleştirdikleri elbombası, güvenlik güçleritarafından fark edilereketkisiz hale getirildi. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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