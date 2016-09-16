  1. Bayrak kalkanı
  2. Vatan evladı

Bunu da yaptılar

Kanlı terör örgütü , askerimizi, polisimizi hedef aldı. Bölge halkına kurşun yağdırdı. Kars Kağızman'da lık yapan (51) de Kurban Bayramı'nın ikinci günü PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. İsa Gülderen dün bir su kaynağının yanında ağabeyinin cesedi ile karşılaştı. Kağızman İlçe Jandarma ekiplerine haber veren İsa Gülderen, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yapılan ilk incelemede cesedin altına el bombası ile tuzak kurulduğunu tespit etti. PKK'lı hainlerin Gülderen'in cesedinin altına yerleştirdikleri el bombası, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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