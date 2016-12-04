1 Ocak 7 müjde

İKİNCİ EMEKLİLİK: Türkiye'de çalışan ve 45 yaşın altındaki herkes Ocak ayı itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılacak. Otomatik katılım ile çalışanlardan 2 ay maaşlarının yüzde 3'ü kesilecek. İsteyen sistemde kalıp bin lira yüzde 25 katkı ve emeklilikte % 5 ödeme gibi devlet desteklerinden yararlanacak. 10 yıl sonra 56 yaşında ikinci emeklilik gelecek.
PROMOSYON TAMAM: 12 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon Aralık ayı içerisinde çözüme kavuşturulacak. İlk ödemelerde Ocak ayı ile birlikte yapılacak. Emeklilere maaş aldıkları bankalar ödeme yapacak. Promosyonla ilgili açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yapacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET: Aralık ayı boyunca asgari ücret pazarlıkları sürecek. Ocak ayı ile birlikte de çalışanların alacağı en az ücret ortaya çıkacak. Şu anda net 1.300 lira olan asgari ücret içen 1.600 lira, 1.400 lira ve 1.350 lira olmak üzere üç ayrı teklif bulunuyor.
ENFLASYON FARKI: Yaklaşık 9 milyon işçi ve Bağ- Kur emeklisi Ocak ayında maaşlarında yaklaşık yüzde 3.73'lük zam görecek. Temmuz ayından bu yana oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıtılacak. Ocak ayında maaşlar zamlı alınacak.
MEMUR VE EMEKLİSİNE % 3: Milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan ilk zamları olan yüzde 3 artışı alacak. İkinci zam ise Temmuz'da yüzde 4 olarak yapılacak
AGİ DE ARTIYOR: Çalışanların medeni durum ve çocuk sayılarına göre aldıkları Asgari Geçim İndirimi miktarları da yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretteki artış AGİ'ye yansıyacak. 1.600 TL'lik teklife göre bekar bir işçi ayda 152 lira alırken üç çocuklu bir işçi 243 lira alacak.
İŞSİZE YENİ MAAŞ: Asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşı da Ocak ayı ile birlikte yeniden hesaplanacak. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olurken en yüksek ödeme brüt asgari ücretin yüzde 80'i olacak.
3 MİLYAR İKRAMİYE: Yeni yılda en önemli düzenlemelerden birisi de taşeronların kadroya alınması ile ilgili olacak. 720 bin kamuda çalışan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili yasa da Ocak'tan sonra gündeme gelecek. 30 yılı aşkın çalışan memurların ek ikramiyeleriyle ilgili düzenleme yeni yıldan önce çıkartılacak. Torba yasaya eklenecek bir madde ile 80 bin memur emeklisinin yüzü gülecek. Ödenecek ikramiyelerin toplam tutarının 3 milyar lirayı bulması da bekleniyor.
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