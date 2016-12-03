Dövize hain saldırı

Borsa İstanbul , 17-25 Aralık ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla ekonomiyi çökertemeyen lobiler ve terör örgütleri, şimdi de dolar kuru ilesaldırıyı sürdürüyor. Hafta başından bu yana dövize yapılan saldırı, dün de devam etti. Başkanlık sistemi için uzlaşma sağlanması üzerine çılgına dönen FETÖuzantıları ve işbirlikçileri,dolar kurunu 3.50 liranın üzerine kadar çıkarttı. Dolar/ euro paritesi değişmezken ve dolar endeksi gerilerken, Türkiye'de kur yükseliyor. Dün öğleden sonra yapılan saldırılarla kur 3.54 liraya kadar yükseltildi. FETÖ, yurt dışından ve içerde uzantıları vasıtasıyla çeşitli söylentiler yayarak piyasalarda panik olmasını sağlamaya çalışıyor. Ancak hükümetten gelen açıklamalar bu oyunu bozuyor. Önceki gün ilk kez 3.50'yi aşan ve dün sabah güne 3.49 civarında başlayan dolar/TL, en yüksek 3.5444 seviyesini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Kur saat 13.57 itibarıyla 3.5430/3.5450 seviyesinde işlem gördü. Dolar, dün kapanışı ise 3.5220liradan yaptı. Euro günü 3.75liradan tamamlarken, Borsa 73 bin 513 puandan haftayı kapattı.
BORSA İSTANBUL TÜM PARASINI TL'YE ÇEVİRDİ Borsa İstanbul, dün tüm nakdi varlıklarını Türk Lirası'na çevirdiğini açıkladı. Borsa'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya destek mahiyetinde, 2Aralık 2016'dan itibaren tüm nakdi varlıkların Türk Lirası'na çevrilmesine ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına karar verilmiştir."
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