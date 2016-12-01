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ve rekor kırdı!

OPEC kararı ve ABD verileri, e tarihi rekorlarını tazeletti. , gün içinde yaşanan gelişmelerden nasibini alarak tarihini rekorunu 3.4865'e yükseltti.

Dolar yeni rekorunu kırdı!
ve TL karşısında gün içinde yaşanan gelişmelerin sonucunda tarihi rekorlarını tazelediler. Güne 3,4320 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, kademeli olarak artışını sürdürerek tarihini rekorunu 3.4865'e yükseltti.

Güne 3,6450 seviyesinden başlayan euro da kademeli olarak yükselerek tarihi rekor seviyesini 3,70'e çıkardı.

Borsa da rekorların ardından sert düşüşler yaşanıyor. Saat 16.00 sularında BİST100 endeksindeki kayıp yüzde 2,20 seviyesindeydi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 16:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hakan hakan

2-3 kuruşumuz vardı oda çöp oldu.

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cevapla 01.12.2016 16:55
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