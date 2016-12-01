Dolar ve euro TL karşısında gün içinde yaşanan gelişmelerin sonucunda tarihi rekorlarını tazelediler. Güne 3,4320 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, kademeli olarak artışını sürdürerek tarihini rekorunu 3.4865'e yükseltti.
Güne 3,6450 seviyesinden başlayan euro da kademeli olarak yükselerek tarihi rekor seviyesini 3,70'e çıkardı.
Borsa da rekorların ardından sert düşüşler yaşanıyor. Saat 16.00 sularında BİST100 endeksindeki kayıp yüzde 2,20 seviyesindeydi.
kalan karakter 1000
2-3 kuruşumuz vardı oda çöp oldu.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.